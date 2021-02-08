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Кіберполіція викрила групу, що збувала підроблені водійські права

Новость на русском → Україна, Понеділок 08 лютого 2021 16:52
Кіберполіція викрила групу, що збувала підроблені водійські права Фото: кіберполіція (facebook.com cyberpoliceua)
Автор: Юлія Струк

Кіберполіція викрила організовану групу, що виготовляла та збувала підроблені водійські посвідчення. Фігуранти в інтернеті приймали заявки на виготовлення посвідчень водія європейського зразку.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Вказано, що замовники без проходження відповідних іспитів за 43 тисячі гривень отримували підроблений документ. Щорічний дохід учасників групи сягав близько 20 мільйонів гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу.

"Кіберполіція встановила, що організував незаконний бізнес 29-річний мешканець Києва. Чоловік створив та адміністрував вебсайти, де приймалися заявки на виготовлення посвідчень водія європейського зразку. Також фігурант утворив сall-центр, до роботи в якому залучив близько 20-ти працівників", - вказано у повідомленні.

Оператори зв’язувались із замовниками і запевняли тих, що вони нібито навчатимуться в одній з автошкіл Польщі. А для "гарантованого" отримання водійського посвідчення на державний іспит в сервісному центрі мав йти працівник компанії замість клієнта.

"Фігуранти, використовуючи підроблені печатки, незаконно виготовляли посвідчення. Далі фейковий документ надсилали замовникам поштою, а гроші зловмисники отримували на банківські рахунки, відкриті на підставних осіб", - інформує МВС.

За місцями мешкання фігурантів, а також у call-центрі правоохоронці провели обшуки та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, "чорнові" записи, штампи, печатки та безпосередньо посвідчення європейського зразка.

Вирішується питання щодо оголошення учасникам групи про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, в кінці минулого року сервісні центри МВС перевели ще більше послуг в онлайн. Тепер у цьому режимі можна перевірити авто, документи та пройти тест на знання правил дорожнього руху.

Також РБК-Україна писало, що в Україні запустили онлайн-перевірку водійських посвідчень, яка дозволяє перевіряти права, видані після 2013 року.

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