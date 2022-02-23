Киберполиция раскрыла новую схему на миллионы. Как не стать жертвой мошенников

Известно, что к противозаконной деятельности причастны пятеро человек. Банда организовала 40 фейковых вебсайтов, которые маскировали под сервисы пополнения мобильных счетов. Таким образом злоумышленники получали данные банковских карт своих жертв.

"Пользователи, желая пополнить мобильный счет или совершить перевод, вводили данные банковских карт на фишинговых сайтах. Таким образом, злоумышленник получил платежные ведомости более 70 тысяч человек. В дальнейшем, используя эти данные, участники группы присваивали деньги граждан", - пишет пресс-служба.

Фото: Киберполиция раскрыла новую схему на миллионы (cyberpolice.gov.ua)

Более того, организатор схемы использовал разные платные маркетинговые ресурсы, чтобы их фейковые сайты выводились на первые позиции поисковых систем и чаще мелькали в рекламах других социальных сетей.

"Человек входил в тот ресурс, вводил данные для авторизации после чего приходила СМСка для подтверждения. В тот момент, когда он хотел якобы перечислить деньги - мошенник, который находился за административной панелью фишингового ресурса, подменял SIM-карту и деньги перекидывались ему", - отметил в комментарии РБК-Украина заместитель начальника отдела департамента киберполиции Сергей Липка.

По предварительным данным, ущерб от незаконной деятельности составляет больше 5 млн гривен.

Во время обысков правоохранители изъяли технику банды и 2 млн гривен наличными.

В соответствии с ч. 2 ст. 361, а также ч. 3 ст. 190 УК Украины - фигурантам дела грозит до восьми лет тюрьмы.

Как не стать жертвой фишинга?

Сергей Липка отметил, что в случае фишинга с целью заполучить финансовые данные жертвы - необходимо быть особенно внимательным. За его словами, чтобы определить фейковый сайт, достаточно обратить внимание на его недочеты, к примеру:

кривой дизайн веб-ресурса;

разнообразные буквы;

длинная ссылка на ресурс;

множество ошибок в тексте;

задержки при пересылке.

"Если хотите воспользоваться услугой (пересылкой средств -ред.) рекомендуем воспользоваться проверенными ресурсами. Даже если вам пришла ссылка на такие ресурсы - вам необходимо выйти из него, перезагрузить браузер, перейти в поисковую строку, вписать название ресурса, который вам необходим и выбрать интересующий вас сайт", - добавил Липка.

Заместитель начальника отдела департамента киберполиции отметил, что в большинстве случаев фишинговые сайты не будут отображаться в первых результатах поисковиков.