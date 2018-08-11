Киберполиция постоянно фиксирует атаки с территории России

Целью атак является нарушение стратегически важной инфраструктуры и дестабилизация обстановки в Украине

Украинская киберполиция постоянно фиксирует и предупреждает кибератаки, которые поступают с территории Российской Федерации (РФ). Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что киберполиция вместе со Службой безопасности Украины, с Госспецсвязью, и другими субъектами кибербезопасности страны фиксируют постоянные киберактаки с территории России. Эти атаки несут за собой, как общеуголовный характер, так и активный характер киберинцидентов на незаконное получение информации.

"Мы обнаруживаем их, анализируем. Нам удается устанавливать наперед, отбивать и локализировать эти киберинциденты", - заявил начальник департамента киберполиции Украины Сергей Демедюк.

По словам Демедюка, специальный киберцентр, созданный на базе СНБО Украины, координирует работу всех ведомств. Также обнаруживать кибератаки помогают международные партнеры: Великобритания, Германия, Польша, Австралия. Также он отметил, что любое сотрудничество с РФ пока отсутствует.

"У нас проблема остается - это наш агрессор - Российская Федерация, с которым мы полностью не сотрудничаем. В некоторой степени это азиатские страны, которые еще ограничено предоставляют такое сотрудничество. Со всеми другими странами - это европейские, американские страны, Австралия, Япония - мы работаем в режиме реального времени", - добавил Демедюк.

Напомним, ранее сообщалось, что работники СБУ предупредили кибератаку российских спецслужб на сетевое оборудование общества "Аульская хлоропереливная станция", которое является объектом критической инфраструктуры страны.