Кіберполіція постійно фіксує атаки з території Росії

Метою атак є порушення стратегічно важливої інфраструктури та дестабілізація обстановки в Україні

Українська кіберполіція постійно фіксує та попереджає кібератаки, які надходять з території Російської Федерації (РФ). Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що кіберполіція разом зі Службою безпеки України, з Держспецзв’язком, та іншими суб’єктами кібербезпеки країни фіксують постійні кіберактаки з території Росії. Ці атаки несуть за собою як загальнокримінальний характер, так і активний характер кіберінцидентів на незаконне здобуття інформації.

"Ми виявляємо їх, аналізуємо. Нам вдається встановлювати наперед, відбивати та локалізовувати ці кіберінциденти", - заявив начальник департаменту кіберполіції України Сергій Демедюк.

За словами Демедюка, спеціальний кіберцентр, створений на базі РНБО України, координує роботу всіх відомств. Також виявляти кібернапади допомагають міжнародні партнери: Велика Британія, Німеччина, Польща, Австралія. Також він зауважив, що будь-яка співпраця з РФ поки що відсутня.

"У нас проблема залишається - це наш агресор - Російська Федерація, з яким ми повністю не співпрацюємо. В деякій мірі це азійські країни, які ще обмежено надають таку співпрацю. Зі всіма іншими країнами - це європейські, американські країни, Австралія, Японія - ми працюємо в режиму реального часу", - додав Демедюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося що працівники СБУ попередили кібератаку російських спецслужб на мережеве обладнання товариства "Аульська хлоропереливна станція", яке є об’єктом критичної інфраструктури країни.