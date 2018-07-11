СБУ попередила кібератаку спецслужб РФ на важливий об'єкт в системі водопостачання

Кібератака могла призвести до зриву технологічних процесів та можливої аварії

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували спробу спецслужб Російської Федерації (РФ) провести кібератаку на мережеве обладнання товариства "Аульська хлоропереливна станція", яке є об’єктом критичної інфраструктури країни. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Як повідомляється, протягом декількох хвилин системи управління технологічними процесами та системи виявлення ознак аварійних ситуацій підприємства були умисно уражені комп’ютерним вірусом VPNFilter з території РФ.

"Продовження кібератаки могло призвести до зриву технологічних процесів та можливої аварії", - відзначають у відомстві.

Також у прес-службі пояснили, що метою кібератаки було блокування сталого функціонування саме переливної станції, яке забезпечує рідким хлором для очищення води водопровідно-каналізаційних підприємств на всій території України.

Зазначимо, VPNFilter - багаторівневе модульне шкідливе програмне забезпечення з універсальними можливостями, які забезпечують проведення як кіберрозвідки, так і деструктивних кібероперацій.

Раніше в СБУ повідомляли, що співробітники відомства виявили та задокументовали використання спецслужбами Російської Федерації 181 інтернет-ресурсу для дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні.

Окрім того, в СБУ повідомляли, що Російська Федерація буде й надалі продовжувати використовувати кібератаки для геополітичного впливу на Україну.

В свою чергу спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що Росія може втрутитися у проведення виборів в Україні через кібератаки.