Киберполиция готова нейтрализовать потенциальные угрозы в системах ЦИК, - СНБО

Специалисты по кибербезопасности готовы нейтрализовать потенциальные угрозы в информационно-телекоммуникационных системах Центральной избирательной комиссии (ЦИК) во время парламентских выборов в Украине. Об этом заявил секретарь национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Турчинов в ходе выступления на заседании национального координационного центра кибербезопасност заявил, что субъекты обеспечения киберзащиты способны "своевременно обнаружить, предотвратить и нейтрализовать реальные и потенциальные угрозы кибернетического характера в информационно-телекоммуникационных системах ЦИК во время следующих парламентских выборов".

По его словам, несмотря на попытки спецслужб РФ пробить контур киберзащиты госорганов Украины, задействованных в выборах президента, "удалось обеспечить бесперебойное функционирование системы "Выборы" и Государственного реестра избирателей".

Очередные выборы народных депутатов Верховной рады должны пройти 27 октября 2019 года, если президент не распустит парламент.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что СБУ и департамент киберполиции предупредили несколько кибератак на сервера Центральной избирательной комиссии в день выборов в Украине.

Добавим, что Центральная избирательная комиссия готова к досрочным парламентским выборам, если будет принято соответствующее решение.