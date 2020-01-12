Киберполиция блокировала деятельность нескольких интернет-казино в Украине

Киберполиция ликвидировала ряд онлайн-казино, которые ежемесячно приносили организатору игорного бизнеса более 100 тыс. долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Отмечается, что был разоблачен 28-летний житель Днепропетровской области. Мужчина заранее арендовал сервер, на котором в дальнейшем размещались все его онлайн-казино. Кроме того, он обеспечивал безопасность процесса игры, популяризировал виртуальное казино, организовал техническую поддержку игроков во время возникновения проблемных вопросов.

Онлайн-казино имели несколько основных общеобязательных правил. Так, доступ к азартным играм не предоставлялся игроку до минимального пополнения им своего счета. Чтобы открыть собственный счет клиенту необходимо было ввести на сайте информацию относительно себя: анкетные данные, дату рождения, электронную почту, номер мобильного телефона.

При этом владельцы ресурса не предоставляли никаких гарантий относительно конфиденциальности полученных данных. Соответственно, вся эта информация могла использоваться ими по собственному усмотрению.

Полицейские провели обыск в частном доме в Киевской области, где проживал подозреваемый. В сейфе, который был спрятан владельцем, правоохранители обнаружили более 220 тыс. долларов, которые он получил в результате противоправной деятельности.

Кроме того, во время обыска было изъято компьютерную технику, дополнительные носители информации, мобильный телефон и банковские карточки, которые мужчина использовал для обналички средств, полученных преступным путем.

Отмечается, что в случае доказательства вины подозреваемого, он должен будет уплатить штраф до 84 миллионов гривен. Также все его имущество может быть конфисковано.

Ранее сообщалось, что правоохранители прекратили деятельность более 900 нелегальных игорных заведений в Украине.

РБК-Украина писало, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук пригрозил заведениям игорного бизнеса новыми проверками.