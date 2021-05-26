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В Киберполиции рассказали о продаже наркотиков и оружия через Telegram

Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Глава Киберполиции Украины Александр Гринчак рассказал о продаже наркотиков и оружия через соцсеть Telegram. Украинским правоохранителям удалось заблокировать 800 каналов, с помощью которых продавали наркотики.

Об этом он рассказал в интервью для РБК-Украина.

Кроме того, полиция раскрывает схемы, при которых через Telegram-каналы возвращают угнанный транспорт за "вознаграждение".

"Есть примеры с успешным разоблачением преступников, которые продавали оружие с помощью Telegram", - рассказал он.

По его словам, многие преступники пытаются анонимизироваться, используя сервисы РФ.

"Но в любом случае нас это не пугает, у нас есть оперативный инструментарий, чтобы идентифицировать преступника, который использует российские анонимизаторы - почтовые сервисы, VPN и тому подобное. Это не проблема, просто на них мы тратим немного больше времени", - рассказал он.

Напомним, в Украине разоблачили схему незаконной выдачи разрешений на оружие.

Ранее Национальная полиция расформировала разрешительную службу, которая выдавала украинцам разрешения на оружие.

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