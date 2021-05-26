У Кіберполіції розповіли про продаж наркотиків і зброї через Telegram

Крім того, поліція розкриває схеми, при яких через Telegram-канали повертають викрадений транспорт за "винагороду".

"Є приклади з успішним викриттям злочинців, які продавали зброю за допомогою Telegram", - розповів він.

За його словами, багато злочинців намагаються анонімізуватися, використовуючи сервіси РФ.

"Але в будь-якому випадку нас це не лякає, у нас є оперативний інструментарій, щоб ідентифікувати злочинця, який використовує російські анонімізатори - поштові сервіси, VPN тощо. Це не проблема, просто на них ми витрачаємо трохи більше часу", - розповів він.