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У Кіберполіції розповіли про продаж наркотиків і зброї через Telegram

Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Голова Кіберполіції України Олександр Гринчак розповів про продаж наркотиків і зброї через соцмережу Telegram. Українським правоохоронцям вдалося заблокувати 800 каналів, за допомогою яких продавали наркотики.

Про це він розповів в інтерв'ю для РБК-Україна.

Крім того, поліція розкриває схеми, при яких через Telegram-канали повертають викрадений транспорт за "винагороду".

"Є приклади з успішним викриттям злочинців, які продавали зброю за допомогою Telegram", - розповів він.

За його словами, багато злочинців намагаються анонімізуватися, використовуючи сервіси РФ.

"Але в будь-якому випадку нас це не лякає, у нас є оперативний інструментарій, щоб ідентифікувати злочинця, який використовує російські анонімізатори - поштові сервіси, VPN тощо. Це не проблема, просто на них ми витрачаємо трохи більше часу", - розповів він.

Нагадаємо, в Україні викрили схему незаконної видачі дозволів на зброю.

Раніше Національна поліція розформувала дозвільну службу, яка видавала українцям дозволи на зброю.

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