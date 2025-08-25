Кіберпартизани зламали ефір: у РФ показали реальні результати війни, - джерела

Увечері 24 серпня, на День незалежності України, на російському телебаченні транслювали відеоролик із реальними втратами армії РФ у війні проти України та іншими "здобутками" т.зв. "сво".

Про це розповіли джерела РБК-Україна в ГУР Міністерства оборони.

За даними джерел місцевим кіберпартизанам вдалося зламати російського провайдера "№3" і вивести на телеекрани "несанкціоноване" відео одночасно на 116 телеканалах.

Крім того, кіберактивісти заблокували доступ адміністраторів до серверів, щоб ускладнити переривання трансляції.

У результаті щонайменше 50 тисяч абонентів із Москви та інших регіонів РФ понад три години спостерігали вибухи російських НПЗ та поховання військових на власних телеекранах у прайм-тайм.

Для користувачів, які не мають цифрового телебачення, трансляція була доступна через додатки Apple Store, Google Play, Smart TV та інші кабельні мережі.

За словами джерел у ГУР, такі кібератаки дозволяють донести росіянам правду про війну, яка відрізняється від офіційної пропаганди Кремля.