Кіберпартизани зламали ефір: у РФ показали реальні результати війни, - джерела

Понеділок 25 серпня 2025 11:31
Кіберпартизани зламали ефір: у РФ показали реальні результати війни, - джерела Фото: Кіберпартизани ГУР показали росіянам правду про війну (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Уляна Безпалько

Увечері 24 серпня, на День незалежності України, на російському телебаченні транслювали відеоролик із реальними втратами армії РФ у війні проти України та іншими "здобутками" т.зв. "сво".

Про це розповіли джерела РБК-Україна в ГУР Міністерства оборони.

За даними джерел місцевим кіберпартизанам вдалося зламати російського провайдера "№3" і вивести на телеекрани "несанкціоноване" відео одночасно на 116 телеканалах.

Крім того, кіберактивісти заблокували доступ адміністраторів до серверів, щоб ускладнити переривання трансляції.

У результаті щонайменше 50 тисяч абонентів із Москви та інших регіонів РФ понад три години спостерігали вибухи російських НПЗ та поховання військових на власних телеекранах у прайм-тайм.

Для користувачів, які не мають цифрового телебачення, трансляція була доступна через додатки Apple Store, Google Play, Smart TV та інші кабельні мережі.

За словами джерел у ГУР, такі кібератаки дозволяють донести росіянам правду про війну, яка відрізняється від офіційної пропаганди Кремля.

Кібератаки проти Росії

З початком повномасштабної війни проти України Росія сама стала мішенню численних кібератак.

Хактивісти, міжнародні угруповання та окремі фахівці регулярно атакували урядові сайти, медіа, фінансові установи та енергетичну інфраструктуру Росії, виводячи їх із ладу або зливаючи чутливу інформацію.

Зокрема проти країни-терориста регулярно проводять кібератаки хакери української розвідки.

Вони атакували компанію "Гаскар Інтеграція", яка є одним із найбільших постачальників дронів для російської армії.

Російська Федерація ГУР Війна в Україні
