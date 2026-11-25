За оцінкою підприємця, індустрія iGaming переходить від точкових експериментів зі штучним інтелектом до його системного щоденного впровадження.

Зокрема, за даними дослідження The State of AI in Gaming, генеративний ШІ вже використовують 81,5% опитаних гральних компаній, а найбільша частка активності (24,5%) припадає саме на інфраструктурні технології та безпеку.

Таким чином, оператори спершу зміцнюють внутрішній захист, і лише потім впроваджують клієнтські функції.

Крім того, у звіті Global Cybersecurity Outlook 2026 Всесвітнього економічного форуму 94% респондентів назвали ШІ головним чинником змін у сфері кібербезпеки.

Оскільки найближчими роками частка онлайн-сегмента може вперше перевищити 50% світового ринку азартних ігор, питання захисту платежів та особистої інформації безпосередньо визначає рівень довіри користувачів.

Окремим трендом наступного року інвестор називає розвиток ШІ-агентів та контроль за їхньою роботою.

"Одним із перспективних технологічних напрямів 2027 року залишатимуться ШІ-агенти. Водночас їх упровадження в iGaming потребує особливої уваги до контролю автоматизованих рішень, захисту персональних даних та дотримання регуляторних вимог", - зазначив Чиклікчи.

Павло Чиклікчи (фото: Slot City)

Довіру формує і прозорість для користувачів. Персоналізація дозволяє адаптувати інтерфейс і налаштування сервісу до потреб людини з урахуванням вимог до захисту даних і принципів відповідальної гри.

Приклади інструментів, які допомагають контролювати власну активність, наведені в міжнародних дослідженнях Центру відповідальної гри, реалізованих за підтримки ТОВ "Олл Сіті Геймс" (бренд Slot City).

Зокрема, у Литві та Норвегії користувачі можуть переглядати дані про свою активність, відстежувати тривалість сесій та користуватися засобами самоконтролю.

Павло Чиклікчи переконаний, що розвиток галузі визначатиме поєднання технологій і захисту в одному продукті.

"У 2027 році технологічний розвиток iGaming дедалі більше залежатиме від здатності компаній поєднувати окремі рішення в цілісний продукт, де автоматизація спирається на якісні дані та надійний захист", - резюмував підприємець.