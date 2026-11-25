По оценке предпринимателя, индустрия iGaming переходит от точечных экспериментов с искусственным интеллектом к его ежедневному системному внедрению.

В частности, по данным исследования The State of AI in Gaming, генеративный ИИ уже используют 81,5% опрошенных игорных компаний, а наибольшая доля активности (24,5%) приходится именно на инфраструктурные технологии и безопасность.

Таким образом, операторы сначала укрепляют внутреннюю защиту и лишь затем внедряют клиентские функции.

Кроме того, в отчете Global Cybersecurity Outlook 2026 Всемирного экономического форума 94% респондентов назвали ИИ главным фактором изменений в сфере кибербезопасности.

Поскольку в ближайшие годы доля онлайн-сегмента может впервые превысить 50% мирового рынка азартных игр, вопрос защиты платежей и личной информации напрямую определяет уровень доверия пользователей.

Отдельным трендом на следующий год инвестор называет развитие ШИ-агентов и контроль за их работой.

"Одним из перспективных технологических направлений 2027 года будут оставаться ШИ-агенты. В то же время их внедрение в iGaming требует особого внимания к контролю автоматизированных решений, защите персональных данных и соблюдению регуляторных требований", - отметил Чикликчи.

Павел Чикликчи (фото: Slot City)

Доверие формирует и прозрачность для пользователей. Персонализация позволяет адаптировать интерфейс и настройку сервиса к потребностям человека с учетом требований защиты данных и принципов ответственной игры.

Примеры инструментов, помогающих контролировать свою активность, приведены в международных исследованиях Центра ответственной игры, реализованных при поддержке ООО "Олл Сити Геймс" (бренд Slot City).

В частности, в Литве и Норвегии пользователи могут просматривать данные о своей активности, отслеживать продолжительность сессий и использовать средства самоконтроля.

Павел Чикликчи убежден, что развитие отрасли будет определять сочетание технологий и защиты в одном продукте.

"В 2027 году технологическое развитие iGaming все больше будет зависеть от способности компаний совмещать отдельные решения в целостный продукт, где автоматизация опирается на качественные данные и надежную защиту", - резюмировал предприниматель.