Кібербезпека стає ключовим фактором довіри до фінансових онлайн-сервісів, - експерти

За прогнозами аналітиків Cybersecurity Ventures, 2025 року глобальні витрати на кібербезпеку у фінансовому секторі перевищать 30 млрд доларів. При цьому найбільшими викликами для компаній залишаються фішингові атаки, використання зловмисних програм та внутрішні загрози, зокрема витік даних з боку персоналу.

Серед найефективніших технологій захисту даних учасники ринку називають мультифакторну автентифікацію, біометричні системи та використання алгоритмів штучного інтелекту для виявлення шахрайських операцій у реальному часі.

"Кібербезпека є критично важливою для кожної компанії, яка працює в онлайн-середовищі, особливо у фінансових послугах. Для нас як для оператора в індустрії гемблінгу безпека даних клієнтів і захист від кіберзагроз - пріоритет номер один. Ми активно впроваджуємо сучасні технології, щоб забезпечити нашим користувачам безпечне середовище для ігор та фінансових транзакцій", - заявив директор компанії Casino.ua Олександр Бабенко.

Окрім технологічних рішень, важливою умовою побудови ефективної системи кіберзахисту є прозорість у роботі з клієнтами, надання їм інструментів для моніторингу власних рахунків та впровадження систем оповіщення про підозрілі операції.

З огляду на тенденції, найближчими роками фінансові онлайн-сервіси будуть змушені збільшувати інвестиції у кіберзахист, адже саме від цього залежатиме рівень довіри користувачів до цифрових платформ, резюмують учасники ринку.