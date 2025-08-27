Кибербезопасность становится ключевым фактором доверия к финансовым онлайн-сервисам, - эксперты

По прогнозам аналитиков Cybersecurity Ventures, в 2025 году глобальные расходы на кибербезопасность в финансовом секторе превысят 30 млрд долларов. При этом крупнейшими вызовами для компаний остаются фишинговые атаки, использование вредоносных программ и внутренние угрозы, в частности утечка данных со стороны персонала.

Среди самых эффективных технологий защиты данных участники рынка называют мультифакторную аутентификацию, биометрические системы и использование алгоритмов искусственного интеллекта для выявления мошеннических операций в реальном времени.

"Кибербезопасность является критически важной для каждой компании, которая работает в онлайн-среде, особенно в финансовых услугах. Для нас как для оператора в индустрии гемблинга безопасность данных клиентов и защита от киберугроз - приоритет номер один. Мы активно внедряем современные технологии, чтобы обеспечить нашим пользователям безопасную среду для игр и финансовых транзакций", - заявил директор компании Casino.ua Александр Бабенко.

Помимо технологических решений, важным условием построения эффективной системы киберзащиты является прозрачность в работе с клиентами, предоставление им инструментов для мониторинга собственных счетов и внедрение систем оповещения о подозрительных операциях.

Учитывая тенденции, в ближайшие годы финансовые онлайн-сервисы будут вынуждены увеличивать инвестиции в киберзащиту, ведь именно от этого будет зависеть уровень доверия пользователей к цифровым платформам, резюмируют участники рынка.