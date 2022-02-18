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За кибератакой на Украину стоит Россия, - Белый дом

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 18 февраля 2022 22:23
За кибератакой на Украину стоит Россия, - Белый дом Фото: замсоветника по нацбезопасности США Энн Нойбергер (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Энн Нойбергер заявила, что за DDoS-кибераткой на банки и государственные сайты Украины стоит Россия. Она добавила, что российские хакеры собирали разведанные для подготовки масштабной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Белом доме.

"Мы считаем, что российское правительство несет ответственность за широкомасштабные кибератаки на украинские банки на этой неделе", - заявила Нойбергер.

По ее словам, США располагают информацией, которая связывает инфраструктуру российской разведки с большим объемом данных, передававшихся на IP-адреса и домены в Украине. Она уточнила, что российские киберпреступники проникли в военные сети и другие критически важные инфраструктурные сети, чтобы собрать разведданные и подготовить почву для масштабной кибератаки.

Нойбергер добавила, что США оказали помощь Украине в ликвидации последствий DDoS-атаке. В результате воздействие хакеров на украинские банковские государственные структуры оказалось ограниченным.

Напомним, 15 февраля на Украину была совершена крупнейшая в истории страны DDoS-атака. Она продолжилась и на следующий день.

Позднее Центр стратегических коммуникаций разоблачил фейк о DDoS-атаке на банки и государственные сайты Украины.

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