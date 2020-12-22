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Кибератаки в США: Байден заявил о похищении важных данных у бизнеса

Делавэр, Вторник 22 декабря 2020 23:21
Кибератаки в США: Байден заявил о похищении важных данных у бизнеса
Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитрий Левицкий

Избранный президент США Джо Байден заявил, что хакерам, которые недавно совершили серию кибератак, удалось похитить важные данные американского бизнеса и властей. Он призвал администрацию Дональда Трампа назвать тех, кто стоит за этими кибератаками.

Об этом он заявил на пресс-конференции в штате Делавэр.

"Эта атака была тщательно спланированной. Тем, кто это совершил, удалось застать федеральные власти врасплох, когда они не были готовы. Хакеры похитили важную информацию у нашего технологического сектора, у частного бизнеса и у правительственных ведомств США", - подчеркнул он.

Байден также заострил внимание на том, что ответственным за совершенные кибератаки считают Российскую Федерацию.

"Администрация Трампа не смогла сделать кибербезопасность своим приоритетом, освободив или понизив в должности киберкоординаторов в Белом доме и Госдепе", - добавил политик.

Напомним, недавно на США была совершена серия кибератак. В частности, хакеры взломали Министерство внутренней безопасности и управление по коммуникациям и информации. Хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.

Позже в Минюсте США заявили, что к кибератакам причастна Россия. Американский генпрокурор также рассказал о похищении данных Министерства финансов США.

Кроме того, в команде Байдена заговорили о введении новых санкций против России из-за кибератак на США. Россию могут наказать после инаугурации Байдена.

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Новости Украины В мире Джозеф БайденСоединенные Штаты Америкикибератака

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