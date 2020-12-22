Кібератаки у США: Байден заявив про викрадення важливих даних у бізнесу

Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)

Обраний президент США Джо Байден заявив, що хакерам, які нещодавно вчинили серію кібератак, вдалося викрасти важливі дані в американського бізнесу та влади. Він закликав адміністрацію Дональда Трампа назвати тих, хто стоїть за цими кібератаками.

Про це він заявив на прес-конференції у штаті Делавер.

"Ця атака була ретельно спланованою. Тим, хто це здійснив, вдалося застати федеральну владу зненацька, коли вона не була готова. Хакери викрали важливу інформацію у нашого технологічного сектора, в приватного бізнесу та в урядових відомств США", - наголосив він.

Байден також загострив увагу на тому, що відповідальною за вчинені кібератаки вважають Російську Федерацію.

"Адміністрація Трампа не змогла зробити кібербезпеку своїм пріоритетом, звільнивши чи понизивши в посаді кіберкоординаторів в Білому домі та Держдепі", - додав політик.

Нагадаємо, нещодавно на США була здійснена серія кібератак. Зокрема, хакери зламали Міністерство внутрішньої безпеки та управління з комунікацій та інформації. Хакерам вдалося обійти засоби захисту та аутентифікації від Microsoft.

Пізніше у Мін'юсті США заявили, що до кібератак причетна Росія. Американський генпрокурор також розповів про викрадення даних Міністерства фінансів США.

Крім того, у команді Байдена заговорили про введення нових санкцій проти Росії через кібератаки на США. Росію можуть покарати після інавгурації Байдена.