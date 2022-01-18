ru ua
Вт, 18 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кибератаки и помехи в самолетах. Норвегия заявила о росте гибридных операций России

Новина українською →
Осло, Вторник 18 января 2022 01:38
Кибератаки и помехи в самолетах. Норвегия заявила о росте гибридных операций России Фото: премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Россия увеличила количество гибридных операций против Норвегии на фоне усиления напряженности в отношениях с США и НАТО. В том числе кибератаки, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

По его словам, атаке, связанных с Россией хакеров, в частности, подверглись компания Nortura - один из крупнейших производителей продуктов питания, а также правительство Нурланна - одной из самых северных областей королевства.

Стере также сообщил, что гражданские самолеты Норвегии пострадали от помех, вызванных военным оборудованием, но подробностей не рассказал.

"Мы сталкиваемся с гибридными операциями, иногда направленными на компании и технологические исследования, а также на ключевые учреждения, такие как Стортинг", - сказал премьер.

Скандинавские и балтийские государства обеспокоены угрозой, которую Россия представляет для всей Восточной Европы, и риском того, что любой конфликт в Украине может перекинуться на север.

"Холодные ветры, дующие в Арктике, часто возникают из других геополитических конфликтов. Сегодня эти холодные ветры дуют с Украины", - отметил Стёре.

Напомним, 2020 году парламент Норвегии на протяжении недели был целью хакерской атаки. Для противодействия кибератакам привлекли норвежскую службу национальной безопасности. Заподозрили Россию.

В ночь на 14 января 2022 была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину она "положила" ряд правительственных сайтов, а также портал государственных услуг "Дия".

Отметим, Служба безопасности Украины заявила, что есть признаки причастности спецслужб России к этой кибератаке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Норвегия Кибератака
NEWS
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
DAILY
Льготный газ против инфляции. Сможет ли Кабмин удержать рост цен на продукты питания
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Льготный газ против инфляции. Сможет ли Кабмин удержать рост цен на продукты питания