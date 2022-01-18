Кібератаки і перешкоди в літаках. Норвегія заявила про зростання гібридних операцій Росії

Росія збільшила кількість гібридних операцій проти Норвегії на тлі посилення напруженості у відносинах з США і НАТО. У тому числі кібератаки, заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

За його словами, атаці, пов'язаних з Росією хакерів, зокрема, піддалися компанія Nortura - один з найбільших виробників продуктів харчування, а також уряд Нурланна - однієї з найпівнічніших областей Королівства.

Він також повідомив, що цивільні літаки Норвегії постраждали від перешкод, викликаних військовим обладнанням, але подробиць не розповів.

"Ми стикаємося з гібридними операціями, іноді спрямованими на компанії і технологічні дослідження, а також на ключові установи, такі як Стортинг", - сказав прем'єр.

Скандинавські і балтійські держави стурбовані загрозою, яку Росія представляє для всієї Східної Європи, і ризиком того, що будь-який конфлікт в Україні може перекинутися на північ.

"Холодні вітри, що дмуть в Арктиці, часто виникають з інших геополітичних конфліктів. Сьогодні ці холодні вітри дмуть з України", - зазначив Стьоре.