Кібератака на "Укрзалізницю". Стало відомо, чи був витік про вантажі чи дані пасажирів

За його словами, жодної інформації про спеціальні або військові вантажі в системі "Укрзалізниці" не зберігається.

"Не буду вдаватися в деталі, але існує інший документообіг, який є захищеним, не є цифровим і відбувається в закритих каналах. Тому навіть, якщо ворог намагався якусь інформацію щодо до цього отримати, то ця інформація захищена і не є доступною через для цифрових атак", - сказав Перцовський.

Він також заявив, що під час кібератаки не було витоку персональних даних пасажирів.

"Укрзалізниця" не зберігає персональних даних наших пасажирів. У нас є обмін даними, зокрема, з "Дією", але все побудоване так, що ми просто отримуємо відгук від системи підтвердження або не підтвердження певних людей, не зберігаючи при цьому персональні дані наших пасажирів", - сказав він.

Кібератака на "Укрзалізницю"

Понад тиждень тому "Укрзалізниця" зазнала технічного збою, який призвів до проблем з онлайн-продажем, сервісами замовлення послуг та довідковою інформацією.

Саме тому було обмежено роботу деяких цифрових сервісів, зокрема у застосунку та на сайті.

27 березня "Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків. Відновлення функціоналу застосунку тривало майже 90 годин.