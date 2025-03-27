ua en ru
Чт, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

"Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків на поїзди

Четвер 27 березня 2025 07:30
UA EN RU
"Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків на поїзди Фото: "Укрзалізниця" обіцяє компенсацію пасажирам за незручності внаслідок хакерської атаки (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Едуард Ткач

Компанія "Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків на поїзди після кібератаки. Наразі вже доступні певні функції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Сайт і застосунок УЗ вдалося відновити за 89 годин нонстоп роботи після безпрецедентної атаки на ключові операційні системи залізниці", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що на першому етапі буде працювати лише базовий функціонал, а саме: продаж та повернення квитків на всі напрямки "глибиною" 20 діб.

В УЗ наголосили, що внаслідок кібератаки - витоку жодної сенситивної інформації не допущено.

"Залізничники, фахівці кібердепартаменту СБУ, CERT-UA при Держспецзв’язку та інші партнери працюють над відновленням усіх інших сервісів, насамперед клієнтських", - додали в компанії.

Також в "Укрзалізниці" поінформували, що вокзали та каси продовжують працювати у посиленому режимі по всій країні. Зокрема, для підстраховки. Поїзди у свою чергу, як і в попередні, курсують за розкладом.

Кібератака на "Укрзалізницю"

Нагадаємо, у неділю 23 березня стало відомо, що в зранку "Укрзалізниці" стався технічний збій, що призвело до неможливості купити квитки на потяги онлайн.

Крім того, через сейчас не працювали онлайн-сервіси замовлення послуг та довідкові послуги. Причиною стала кібератака.

Детальніше про наслідки кібератаки на УЗ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Кібератака Війна в Україні Потяги
NEWS
Зеленський про нічну атаку РФ: Москва не збирається йти на справжній мир
Зеленський про нічну атаку РФ: Москва не збирається йти на справжній мир
DAILY
Що дасть Путіну пауза на удари по енергетиці та чи є плюси для України
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Що дасть Путіну пауза на удари по енергетиці та чи є плюси для України