Кибератака на "Укрзализныцю". Стало известно, была ли утечка о грузах или данных пассажиров

По его словам, никакой информации о специальных или военных грузах в системе "Укрзализныци" не хранится.

"Не буду вдаваться в детали, но существует другой документооборот, который является защищенным, не является цифровым и происходит в закрытых каналах. Поэтому даже если враг пытался какую-то информацию относительно этого получить, то эта информация защищена и не является доступной из-за цифровых атак", - сказал Перцовский.

Он также заявил, что во время кибератаки не было утечки персональных данных пассажиров.

"Укрзализныця" не хранит персональных данных наших пассажиров. У нас есть обмен данными, в частности, с "Дією", но все построено так, что мы просто получаем отклик от системы подтверждения или не подтверждения определенных людей, не сохраняя при этом персональные данные наших пассажиров", - сказал он.

Кибератака на "Укрзализныцю"

Более недели назад "Укрзализныця" претерпела технический сбой, который привел к проблемам с онлайн-продажей, сервисами заказа услуг и справочной информацией.

Именно поэтому была ограничена работа некоторых цифровых сервисов, в частности в приложении и на сайте.

27 марта "Укрзализныця" возобновила онлайн-продажи билетов. Восстановление функционала приложения продолжалось почти 90 часов.