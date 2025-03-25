Кібератака на "Укрзалізницю". У компанії відповіли, коли відновлять онлайн-продаж квитків

"Не хочу давати чіткої дати. Якщо люди планують подорожувати сьогодні, пропоную ще планувати приїзд до каси. А якщо подорож запланована на завтра чи далі - розраховуємо на те, що робота онлайн-сервісів вже буде відновлена", - відповів Перцовський на запитання про те, коли відновиться онлайн-продаж квитків.

Він зауважив, що наразі на вокзалах працюють спеціальні фахівці, які керують чергою, забезпечать пріоритетні місця у черзі військовослужбовцям, пасажирам з дітьми та людям з інвалідністю.

За його словами, ті пасажири, які не встигають купити квиток у касі до відправлення потягу зможуть оформити квиток безпосередньо у потязі. Це ж стосується і населених пунктів, у яких не функціонують каси - пасажирам рекомендують підходити безпосередньо до поїздів.

"Попри кібератаку, всі поїзди слідують за графіком. Потяги, які мали певні електронні системи переведені в резервний формат. Жоден поїзд не скасовано", - розповів він.

У випадку, якщо пасажиру відмовляють у продажі квитка у потязі необхідно в першу чергу звернутися до начальника поїзда. Якщо це не допомогло, можна звернутись на гарячу лінію або в чати соціальних мереж, які моніторять 24/7.

Що стосується тих, хто встиг придбати квиток онлайн раніше, то роздруковувати його не треба. Попри те, що сканування та синхронізація квитка не працюватиме провідник має посадити пасажира у потяг по самому зображенню квитка.

"Навіть, якщо є квитанція просто про сплату, а квиток ви загубили, провідники зможуть посадити вас у потяг. Адже система, в якій зберігаються бази даних всіх проданих місць вистояла під час кібератаки", - підкреслив Перцовський.

Збій в "Укрзалізниці"

Нагадаємо, на вихідних "Укрзалізниця" зазнала технічного збою, який призвів до проблем з онлайн-продажем, сервісами замовлення послуг та довідковою інформацією.

Як заявили у компанії, "Укрзалізниця" зазнала масштабної кібератаки. Попри це збій не вплинув на рух поїздів - вони курсують за графіком.

Станом на понеділок, 24 березня, онлайн-продаж квитків "Укрзалізниці" все ще був недоступний. Однак пасажири могли купувати квитки у касах, які працюють у посиленому режимі. Також 24-25 березня у касах активували продаж міжнародних квитків. Якщо квиток придбати не вдалося, проїзд можна оформити безпосередньо у поїзді.