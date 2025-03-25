Кибератака на "Укрзализныцю". В компании ответили, когда восстановят онлайн-продажу билетов

"Не хочу давать четкой даты. Если люди планируют путешествовать сегодня, предлагаю еще планировать приезд в кассу. А если путешествие запланировано на завтра или дальше - рассчитываем на то, что работа онлайн-сервисов уже будет восстановлена", - ответил Перцовский на вопрос о том, когда возобновится онлайн-продажа билетов.

Он отметил, что сейчас на вокзалах работают специальные специалисты, которые управляют очередью, обеспечат приоритетные места в очереди военнослужащим, пассажирам с детьми и людям с инвалидностью.

По его словам, те пассажиры, которые не успевают купить билет в кассе до отправления поезда смогут оформить билет непосредственно в поезде. Это же касается и населенных пунктов, в которых не функционируют кассы - пассажирам рекомендуют подходить непосредственно к поездам.

"Несмотря на кибератаку, все поезда следуют по графику. Поезда, которые имели определенные электронные системы переведены в резервный формат. Ни один поезд не отменен", - рассказал он.

В случае, если пассажиру отказывают в продаже билета в поезде необходимо в первую очередь обратиться к начальнику поезда. Если это не помогло, можно обратиться на горячую линию или в чаты социальных сетей, которые мониторят 24/7.

Что касается тех, кто успел приобрести билет онлайн раньше, то распечатывать его не надо. Несмотря на то, что сканирование и синхронизация билета не будет работать проводник должен посадить пассажира в поезд по самому изображению билета.

"Даже если есть квитанция просто об оплате, а билет вы потеряли, проводники смогут посадить вас в поезд. Ведь система, в которой хранятся базы данных всех проданных мест выстояла во время кибератаки", - подчеркнул Перцовский.

Сбой в "Укрзализныце"

Напомним, на выходных "Укрзализныця" потерпела технический сбой, который привел к проблемам с онлайн-продажей, сервисами заказа услуг и справочной информацией.

Как заявили в компании, "Укрзализныця" подверглась масштабной кибератаке. Несмотря на это сбой не повлиял на движение поездов - они курсируют по графику.

По состоянию на понедельник, 24 марта, онлайн-продажа билетов "Укрзализныци" все еще была недоступна. Однако пассажиры могли покупать билеты в кассах, которые работают в усиленном режиме. Также 24-25 марта в кассах активировали продажу международных билетов. Если билет приобрести не удалось, проезд можно оформить непосредственно в поезде.