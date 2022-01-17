Кибератака на Украину. Стало известно, как хакерам удалось взломать сайты

"Установлено, что в ходе кибератаки произошла несанкционированная смена страниц сайтов и была поражена ИТ-инфраструктура органов государственной власти, которые использовали продукты одного и того же разработчика. Указанный разработчик тоже пострадал в ходе кибератаки", - рассказали в СБУ.

Хакеры использовали уязвимость систем управления контентом сайта OctoberCMS и Log4j, а также скомпрометированные учетные записи сотрудников компании-разработчика.

"В результате были повреждены записи MBR (служебная информация на носителе, необходимая для доступа к данным) на отдельных серверах и пользовательских компьютерах. При чем это касается как операционных систем под управлением Windows, так и Linux", - отметили в СБУ.

Сейчас правоохранители собираются и анализируют найденное вредоносное программное обеспечение и лог-файлы систем.

"В настоящее время возобновили работу 95% сайтов, пострадавших в результате кибератаки на государственные информационные ресурсы в ночь на пятницу", - добавили в службе.