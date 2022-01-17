UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кибератака на Украину. Стало известно, как хакерам удалось взломать сайты

Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители продолжают расследовать кибератаку на государственные сайты, которая произошла 14 января. Сейчас специалисты установили, как хакерам удалось получить доступ к государственным ресурсам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Установлено, что в ходе кибератаки произошла несанкционированная смена страниц сайтов и была поражена ИТ-инфраструктура органов государственной власти, которые использовали продукты одного и того же разработчика. Указанный разработчик тоже пострадал в ходе кибератаки", - рассказали в СБУ.

Хакеры использовали уязвимость систем управления контентом сайта OctoberCMS и Log4j, а также скомпрометированные учетные записи сотрудников компании-разработчика.

"В результате были повреждены записи MBR (служебная информация на носителе, необходимая для доступа к данным) на отдельных серверах и пользовательских компьютерах. При чем это касается как операционных систем под управлением Windows, так и Linux", - отметили в СБУ.

Сейчас правоохранители собираются и анализируют найденное вредоносное программное обеспечение и лог-файлы систем.

"В настоящее время возобновили работу 95% сайтов, пострадавших в результате кибератаки на государственные информационные ресурсы в ночь на пятницу", - добавили в службе.

Напомним, в ночь на пятницу десятки государственных сайтов подверглись масштабной кибератаке.

Кроме того, с пятницы на государственные сайты ведутся DDOS-атаки.

А сегодня стало известно о новых кибератаках на государственные ресурсы Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
КибератакаСлужба безопасности Украины