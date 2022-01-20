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Кибератака на Украину: система электронного суда возобновила работу

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Киев, Четверг 20 января 2022 13:28
Кибератака на Украину: система электронного суда возобновила работу Фото: хакеры атаковали информационные системы Украины (freepik)
Автор: Илона Свиридова

В Украине возобновилась работа системы электронного суда после масштабной кибератаки. Но технические работы еще продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замглавы Государственной судебной администрации Сергея Чорнуцкого.

"Работа "Электронного суда" восстановлена. Завершены также основные работы по восстановлению всех других важных информационных ресурсов органов судебной власти, функционирование которых было нарушено в результате недавней кибератаки. Принимаются окончательные меры по настройке и стабилизации работы сервисов", - отметил он.

Он также подчеркнул, что в связи с техническими работами некоторый функционал электронных сервисов может работать в ограниченном режиме.

Отметим, "Электронный суд" - это информационная подсистема, которая позволяет подавать в суд документы в электронном виде.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января произошла самая масштабная за четыре года атака на сайты украинских государтсвенных структур. В результате были недоступны сайты ряда министерств и портал электронных услуг "Дия".

А на этой неделе от кибератаки пострадали украинские суды.

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