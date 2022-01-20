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Кібератака на Україну: система електронного суду відновила роботу

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Київ, Четвер 20 січня 2022 13:28
Кібератака на Україну: система електронного суду відновила роботу Фото: хакери атакували інформаційні системи України (freepik)
Автор: Ілона Свиридова

В Україні відновилася робота системи електронного суду після масштабної кібератаки. Але технічні роботи ще тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника голови Державної судової адміністрації Сергія Чорнуцького.

"Роботу "Електронного суду" відновлено. Завершено також основні роботи з відновлення всіх інших важливих інформаційних ресурсів органів судової влади, функціонування яких було порушено в результаті недавньої кібератаки. Вживаються остаточні заходи щодо налаштування та стабілізації роботи сервісів", - зазначив він.

Він також підкреслив, що у зв'язку з технічними роботами деякий функціонал електронних сервісів може працювати в обмеженому режимі.

Зазначимо, "Електронний суд" - це інформаційна підсистема, яка дозволяє подавати до суду документи в електронному вигляді.

Нагадаємо, в ніч з 13 на 14 січня сталася наймасштабніша за чотири роки атака на сайти українських державних структур. В результаті були недоступні сайти ряду міністерств і портал електронних послуг "Дія".

А цього тижня від кібератаки постраждали українські суди.

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