UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не кібератака: у США назвали ймовірну причину масового збою в роботі авіації

Фото: американський авіарегулятор висловився про причину збою у роботі NOTAM (twitter.com/FAANews)
Автор: Володимир Костирін

Збій у роботі системи оповіщення повітряних місій (NOTAM) по всій території Сполучених Штатів Америки, через що було скасовано авіарейси цивільної авіації у середу, міг спровокувати "битий" файл бази даних.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Федерального управління цивільної авіації США у Twitter.

Американський авіарегулятор зазначає, що продовжується ретельна перевірка, щоб визначити основну причину збою системи повідомлень про повітряні місії.

"Наша попередня робота виявила збій у пошкодженому файлі бази даних. Наразі немає жодних доказів кібератаки", - йдеться у заяві.

Також у Федеральному управлінні цивільної авіації додали, що продовжують працювати над подальшим виявленням причин цієї проблеми та роблять усі необхідні кроки для запобігання повторенню подібних збоїв.

"Нормальний повітряний рух поступово відновлюється в США після нічного відключення системи сповіщення про повітряні місії, яка надає льотним екіпажам інформацію про безпеку. Наземну зупинку знято", - передає авіарегулятор.

Раніше повідомлялося, що 11 січня по всій території США скасували авіарейси через збій у роботі системи оповіщення повітряних місій (NOTAM). Пізніше у середу у Штатах почали поступово відновлювати польоти цивільної авіації після масштабного збою.

Додамо, що президент США Джо Байден заявив, що в країні ще не з'ясували причин масового збою в роботі цивільної авіації, і доручив провести розслідування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиАвіасполучення