Не кибератака: в США назвали вероятную причину массового сбоя в работе авиации

Сбой в работе системы оповещения воздушных миссий (NOTAM) по всей территории Соединенных Штатов Америки, из-за чего были отменены авиарейсы гражданской авиации в среду, мог спровоцировать "битый" файл базы данных.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Федерального управления гражданской авиации США в Twitter.
Американский авиарегулятор отмечает, что продолжается тщательная проверка, чтобы определить основную причину сбоя системы уведомлений о воздушных миссиях.
"Наша предварительная работа выявила сбой в поврежденном файле базы данных. На данный момент нет никаких доказательств кибератаки", - говорится в заявлении.
Также в Федеральном управлении гражданской авиации добавили, что продолжают работать над дальнейшим выявлением причин этой проблемы и предпринимают все необходимые шаги для предотвращения повторений подобных сбоев.
"Нормальное воздушное движение постепенно восстанавливается в США после ночного отключения системы уведомления о воздушных миссиях, которая предоставляет летным экипажам информацию о безопасности. Наземная остановка снята", - передает авиарегулятор.
Ранее сообщалось, что 11 января по всей территории США отменили авиарейсы из-за сбоя в работе системы оповещения воздушных миссий (NOTAM). Позже в среду в Штатах начали постепенно возобновлять полеты гражданской авиации после масштабного сбоя.
Добавим, что президент США Джо Байден заявил, что в стране еще не выяснили причины массового сбоя в работе гражданской авиации, и поручил провести расследование.
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