Не кибератака: в США назвали вероятную причину массового сбоя в работе авиации

Американский авиарегулятор отмечает, что продолжается тщательная проверка, чтобы определить основную причину сбоя системы уведомлений о воздушных миссиях.

"Наша предварительная работа выявила сбой в поврежденном файле базы данных. На данный момент нет никаких доказательств кибератаки", - говорится в заявлении.

Также в Федеральном управлении гражданской авиации добавили, что продолжают работать над дальнейшим выявлением причин этой проблемы и предпринимают все необходимые шаги для предотвращения повторений подобных сбоев.

"Нормальное воздушное движение постепенно восстанавливается в США после ночного отключения системы уведомления о воздушных миссиях, которая предоставляет летным экипажам информацию о безопасности. Наземная остановка снята", - передает авиарегулятор.