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Не кібератака: у США назвали ймовірну причину масового збою в роботі авіації

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Четвер 12 січня 2023 04:19
Не кібератака: у США назвали ймовірну причину масового збою в роботі авіації Фото: американський авіарегулятор висловився про причину збою у роботі NOTAM (twitter.com/FAANews)
Автор: Володимир Костирін

Збій у роботі системи оповіщення повітряних місій (NOTAM) по всій території Сполучених Штатів Америки, через що було скасовано авіарейси цивільної авіації у середу, міг спровокувати "битий" файл бази даних.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Федерального управління цивільної авіації США у Twitter.

Американський авіарегулятор зазначає, що продовжується ретельна перевірка, щоб визначити основну причину збою системи повідомлень про повітряні місії.

"Наша попередня робота виявила збій у пошкодженому файлі бази даних. Наразі немає жодних доказів кібератаки", - йдеться у заяві.

Також у Федеральному управлінні цивільної авіації додали, що продовжують працювати над подальшим виявленням причин цієї проблеми та роблять усі необхідні кроки для запобігання повторенню подібних збоїв.

"Нормальний повітряний рух поступово відновлюється в США після нічного відключення системи сповіщення про повітряні місії, яка надає льотним екіпажам інформацію про безпеку. Наземну зупинку знято", - передає авіарегулятор.

Раніше повідомлялося, що 11 січня по всій території США скасували авіарейси через збій у роботі системи оповіщення повітряних місій (NOTAM). Пізніше у середу у Штатах почали поступово відновлювати польоти цивільної авіації після масштабного збою.

Додамо, що президент США Джо Байден заявив, що в країні ще не з'ясували причин масового збою в роботі цивільної авіації, і доручив провести розслідування.

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