Не кібератака: у США назвали ймовірну причину масового збою в роботі авіації

Фото: американський авіарегулятор висловився про причину збою у роботі NOTAM (twitter.com/FAANews)

Збій у роботі системи оповіщення повітряних місій (NOTAM) по всій території Сполучених Штатів Америки, через що було скасовано авіарейси цивільної авіації у середу, міг спровокувати "битий" файл бази даних.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Федерального управління цивільної авіації США у Twitter.

Американський авіарегулятор зазначає, що продовжується ретельна перевірка, щоб визначити основну причину збою системи повідомлень про повітряні місії. "Наша попередня робота виявила збій у пошкодженому файлі бази даних. Наразі немає жодних доказів кібератаки", - йдеться у заяві. Також у Федеральному управлінні цивільної авіації додали, що продовжують працювати над подальшим виявленням причин цієї проблеми та роблять усі необхідні кроки для запобігання повторенню подібних збоїв. "Нормальний повітряний рух поступово відновлюється в США після нічного відключення системи сповіщення про повітряні місії, яка надає льотним екіпажам інформацію про безпеку. Наземну зупинку знято", - передає авіарегулятор.