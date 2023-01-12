Не кибератака: в США назвали вероятную причину массового сбоя в работе авиации

Фото: американский авиарегулятор высказался о причине сбоя в работе NOTAM (twitter.com/FAANews)

Сбой в работе системы оповещения воздушных миссий (NOTAM) по всей территории Соединенных Штатов Америки, из-за чего были отменены авиарейсы гражданской авиации в среду, мог спровоцировать "битый" файл базы данных.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Федерального управления гражданской авиации США в Twitter.

Американский авиарегулятор отмечает, что продолжается тщательная проверка, чтобы определить основную причину сбоя системы уведомлений о воздушных миссиях. "Наша предварительная работа выявила сбой в поврежденном файле базы данных. На данный момент нет никаких доказательств кибератаки", - говорится в заявлении. Также в Федеральном управлении гражданской авиации добавили, что продолжают работать над дальнейшим выявлением причин этой проблемы и предпринимают все необходимые шаги для предотвращения повторений подобных сбоев. "Нормальное воздушное движение постепенно восстанавливается в США после ночного отключения системы уведомления о воздушных миссиях, которая предоставляет летным экипажам информацию о безопасности. Наземная остановка снята", - передает авиарегулятор.