Кибератака на систему здравоохранения Ирландии: спецслужбы нашли след России

Хакеры, которые атаковали службу здравоохранения Ирландии, базируются в России. Об этом сообщила киберполиция и спецслужбы страны.
Об этом пишет RTE.
"Организованная преступная группа, стоящая за атакой, известна как "Волшебный паук" и базируется в Санкт-Петербурге и его окрестностях в России", - говорится в сообщении телекомпании.
В онлайн-сообщении, которое пришло от банды вымогателей Conti говорилось следующее: "Мы бесплатно предоставляем инструмент дешифрования для вашей сети, но вы должны понимать, что мы будем продавать или публиковать много личных данных, если вы не свяжетесь с нами и не попробуете разрешить ситуацию".
Вместе с тем стало известно, что власти не платили хакерам за ключ. Однако власти страны связались с Кремлем.
ФБР, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, Интерпол и Европол, а также тесно сотрудничают с Агентством по борьбе с киберпреступностью Европола.
Как сообщалось ранее, Службу здравоохранения Ирландии атаковали вымогатели. Из-за этого отменили плановые операции и другие жизненно важные процедуры больницах.
Напомним, что Евросоюз продлил санкции за кибератаки еще на год.