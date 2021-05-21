Кибератака на систему здравоохранения Ирландии: спецслужбы нашли след России

"Организованная преступная группа, стоящая за атакой, известна как "Волшебный паук" и базируется в Санкт-Петербурге и его окрестностях в России", - говорится в сообщении телекомпании.

В онлайн-сообщении, которое пришло от банды вымогателей Conti говорилось следующее: "Мы бесплатно предоставляем инструмент дешифрования для вашей сети, но вы должны понимать, что мы будем продавать или публиковать много личных данных, если вы не свяжетесь с нами и не попробуете разрешить ситуацию".

Вместе с тем стало известно, что власти не платили хакерам за ключ. Однако власти страны связались с Кремлем.

ФБР, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, Интерпол и Европол, а также тесно сотрудничают с Агентством по борьбе с киберпреступностью Европола.