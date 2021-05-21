Кібератака на систему охорони здоров'я Ірландії: спецслужби знайшли слід Росії

Хакери, які атакували службу охорони здоров'я Ірландії, базуються в Росії. Про це повідомила кіберполіція і спецслужби країни.
Про це пише RTE.
"Wizard Spider"
"Організована злочинна група, що стоїть за атакою, відома як "Wizard Spider" і базується в Санкт-Петербурзі і його околицях в Росії", - йдеться в повідомленні телекомпанії.
В онлайн-повідомленні, яке прийшло від банди вимагачів Conti говорилося наступне: "Ми безкоштовно надаємо інструмент дешифрування для вашої мережі, але ви повинні розуміти, що ми будемо продавати або публікувати багато особистих даних, якщо ви не зв'яжетеся з нами і не спробуєте вирішити ситуацію".
Разом з тим стало відомо, що влада не платила хакерам за ключ. Однак влада країни зв'язалася з Кремлем.
ФБР, Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великобританії, Інтерпол і Європол, а також тісно співпрацюють з Агентством по боротьбі з кіберзлочинністю Європолу.
Як повідомлялося раніше, Службу охорони здоров'я Ірландії атакували вимагачі. Через це скасували планові операції та інші життєво важливі процедури лікарнях.
Нагадаємо, що Євросоюз продовжив санкції за кібератаки ще на рік.