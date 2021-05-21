Кібератака на систему охорони здоров'я Ірландії: спецслужби знайшли слід Росії

"Wizard Spider"

"Організована злочинна група, що стоїть за атакою, відома як "Wizard Spider" і базується в Санкт-Петербурзі і його околицях в Росії", - йдеться в повідомленні телекомпанії.

В онлайн-повідомленні, яке прийшло від банди вимагачів Conti говорилося наступне: "Ми безкоштовно надаємо інструмент дешифрування для вашої мережі, але ви повинні розуміти, що ми будемо продавати або публікувати багато особистих даних, якщо ви не зв'яжетеся з нами і не спробуєте вирішити ситуацію".

Разом з тим стало відомо, що влада не платила хакерам за ключ. Однак влада країни зв'язалася з Кремлем.

ФБР, Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великобританії, Інтерпол і Європол, а також тісно співпрацюють з Агентством по боротьбі з кіберзлочинністю Європолу.