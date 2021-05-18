Евросоюз продлил санкции за кибератаки еще на год: коснется граждан России

Евросоюз продлил санкции за кибератаки еще на год. Они коснутся и граждан России, которые причастны к атакам.

Сегодня Совет ЕС решил продлить рамки ограничительных мер против кибератак, угрожающих ЕС или его государствам-членам, еще на год, до 18 мая 2022 года.

Там отметили, что эта структура позволяет ЕС вводить целевые ограничительные меры в отношении лиц или организаций, участвующих в кибератаках, которые оказывают значительное влияние и представляют собой внешнюю угрозу для ЕС или его государств-членов.

"Ограничительные меры могут также применяться в ответ на кибератаки на третьи государства или международные организации, если такие меры считаются необходимыми для достижения целей Общей внешней политики и политики безопасности", - говорится в сообщении.

Там напомнили, что в настоящее время санкции применяются к восьми физическим лицам и четырем организациям и включают замораживание активов и запрет на поездки. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным лицам.