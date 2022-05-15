Кибератака на сайт горсовета Львова: российские хакеры похитили часть рабочих файлов

"Только что стало известно о первых последствиях кибератаки 13 мая на Львов. Россия кроме ракет использует и IT-фронт. Кроме разрушения системы управления городом, враг нацелился на получение данных", - сообщил Москаленко.

Он добавил, что несмотря на все системы защиты хакерам РФ удалось похитить часть рабочих файлов. Позже их опубликовали на вражеских Telegram-каналах.

В настоящее время мэрия совместно с СБУ и Киберполицией работает над преодолением последствий.