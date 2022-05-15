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Кібератака на сайт міськради Львова: російські хакери викрали частину робочих файлів

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Львів, Неділя 15 травня 2022 21:15
Кібератака на сайт міськради Львова: російські хакери викрали частину робочих файлів Ілюстративне фото (freepik)
Автор: РБК-Україна

Під час кібератаки на сайт Львівської міськради, що відбулася 13 травня, російські хакери викрали частину робочих файлів відомства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника мера Львова Андрія Москаленка.

"Щойно стало відомо про перші наслідки кібератаки на Львів 13 травня. Росія крім ракет використовує і IT-фронт. Крім руйнування системи управління містом, ворог ставив за мету отримання даних", - повідомив Андрій Москаленко.

Він додав, що попри всі системи захисту хакерам РФ вдалося викрасти частину робочих файлів. Пізніше їх опублікували на ворожих Telegram-каналах.

Наразі мерія спільно з СБУ та Кіберполіцією працює над подоланням наслідків.

Нагадаємо, 13 травня на інтернет-мережу Львівської міської ради було завдано хакерської атаки.

При цьому роботу сайту міськради та більшості онлайн-послуг було відновлено 14 травня. Мер Львова Андрій Садовий назвав цю кібератаку наймасштабнішою за останні роки.

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Кібератака Війна Росії проти України
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