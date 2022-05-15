Кібератака на сайт міськради Львова: російські хакери викрали частину робочих файлів
Під час кібератаки на сайт Львівської міськради, що відбулася 13 травня, російські хакери викрали частину робочих файлів відомства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника мера Львова Андрія Москаленка.
"Щойно стало відомо про перші наслідки кібератаки на Львів 13 травня. Росія крім ракет використовує і IT-фронт. Крім руйнування системи управління містом, ворог ставив за мету отримання даних", - повідомив Андрій Москаленко.
Він додав, що попри всі системи захисту хакерам РФ вдалося викрасти частину робочих файлів. Пізніше їх опублікували на ворожих Telegram-каналах.
Наразі мерія спільно з СБУ та Кіберполіцією працює над подоланням наслідків.
Нагадаємо, 13 травня на інтернет-мережу Львівської міської ради було завдано хакерської атаки.
При цьому роботу сайту міськради та більшості онлайн-послуг було відновлено 14 травня. Мер Львова Андрій Садовий назвав цю кібератаку наймасштабнішою за останні роки.
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