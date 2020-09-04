Кибератака на МВД Беларуси: хакеры объявили Лукашенко в розыск

Сайт МВД Беларуси в четверг, 3 сентября, подвергся кибератаке. Неизвестные хакеры объявили в розыск президента страны Александра Лукашенко.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает "Наша ніва".

Также на сайте появилась информация об объявлении в розыск главы МВД Беларуси Юрия Караева.

Лукашенко и Караев обвиняются в "преступлениях против белорусского народа". Лукашенко также обвиняют в "узурпации власти".

Фото: Telegram-канал "Наша ніва"

Напомним, Александр Лукашенко попал в базу сайта "Миротворец" - президенту Беларуси "вменяют" покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также называют "пособником пророссийских террористов и российских захватчиков".

Отметим, в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий свой пост с 1994 года, набрал 80,1% голосов. Сразу после выборов в Беларуси начались акции протеста. Белорусы требуют новых выборов. Оппозиция создала Координационный совет для передачи власти, режим Лукашенко в ответ начал уголовное преследование членов совета.

Ранее оппозиция в Беларуси заявила о "спорном" статусе правительства.