UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кибератака на Минюст Франции: подозревают спецслужбы России

Автор: Артур Родивилов

Серии кибератак подверглось министерство юстиции Франции, а также несколько крупных предприятий. Методы неизвестных хакеров напоминают группу Sandworm.

Об этом сообщает Французское агентство безопасности информационных систем (ANSSI).

Популярные новости
В Израиле с 23 февраля откроют библиотеки и музеи, возобновят мероприятия 14 февраля 2021
Землетрясение в Японии: число пострадавших превысило 120 человек 14 февраля 2021
Италия продлила запрет на открытие горнолыжных курортов 15 февраля 2021
В Греции расширили локдаун из-за вспышки коронавируса 12 февраля 2021
Число пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 150 14 февраля 2021
О чем будут говорить Путин и Лукашенко: названы возможные темы переговоров 15 февраля 2021
Россия расширила санкции против украинских компаний 12 февраля 2021
Белый дом "глубоко обеспокоен" докладом ВОЗ о возникновении COVID-19 из Китая 13 февраля 2021
Сенат разрешил допросить свидетелей в рамках импичмента Трампа. Процесс затянется 13 февраля 2021
В Ливане началась вакцинация от COVID-19 14 февраля 2021

Эту группу подозревают в связях со спецслужбами РФ.

По данным ANSSI, первые следы хакерских нападений относятся к концу 2017 года, они продолжались до 2020-го, при этом злоумышленники использовали "дыры" в программном обеспечении Centreon для мониторинга компьютерных систем и сетей производства одноименной французской IT-компании.

Это ПО используется также авиаконцерном Airbus, авиакомпанией Air France и французским провайдером телекоммуникационных услуг Orange.

Как уточняется в отчете агентства, от хакеров "в первую очередь пострадали провайдеры информационных технологий, в особенности хостинг-провайдеры". В отчете ANSSI нет прямых обвинений в адрес России по организации кибератак.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины кибератакахакеры
Читайте также
Украина подверглась крупной кибератаке. Связана с ажиотажем вокруг COVID-вакцинации
Сенаторы США предлагают назначить главу группы по расследованию кибератаки России
Прогноз погоды