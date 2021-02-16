Кибератака на Минюст Франции: подозревают спецслужбы России

Эту группу подозревают в связях со спецслужбами РФ.

По данным ANSSI, первые следы хакерских нападений относятся к концу 2017 года, они продолжались до 2020-го, при этом злоумышленники использовали "дыры" в программном обеспечении Centreon для мониторинга компьютерных систем и сетей производства одноименной французской IT-компании.

Это ПО используется также авиаконцерном Airbus, авиакомпанией Air France и французским провайдером телекоммуникационных услуг Orange.

Как уточняется в отчете агентства, от хакеров "в первую очередь пострадали провайдеры информационных технологий, в особенности хостинг-провайдеры". В отчете ANSSI нет прямых обвинений в адрес России по организации кибератак.