Кібератака на Мін'юст Франції: підозрюють спецслужби Росії

Цю групу підозрюють у зв'язках зі спецслужбами РФ.

За даними ANSSI, перші сліди хакерських нападів відносяться до кінця 2017 року, вони тривали до 2020-го, при цьому зловмисники використовували "дірки" в програмному забезпеченні Centreon для моніторингу комп'ютерних систем і мереж виробництва однойменної французької IT-компанії.

Це використовується також авіаконцерном Airbus, авіакомпанією Air France і французьким провайдером телекомунікаційних послуг Orange.

Як уточнюється у звіті агентства, від хакерів "у першу чергу постраждали провайдери інформаційних технологій, особливо хостинг-провайдери". У звіті ANSSI немає прямих звинувачень на адресу Росії щодо організації кібератак.