Кібератака на держреєстри: в СБУ перевіряють, чи відбувся витік даних

Наразі проводиться перевірка щодо можливості витоку даних внаслідок масштабної кібератаки на державні реєстри.
Про це розповів тимчасовий виконувач обов'язків керівника Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України (СБУ) Володимир Карастельов під час пресконференції в Міністерстві юстиції, передає кореспондент РБК-Україна.
"Спростовувати, що витік даних відбувся, я не можу, зараз ведеться відповідне кібердослідження. І після отримання даних ми надамо всю належну інформацію", - заявив він.
Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр юстиції Ольга Стефанішина, своєю чергою, додала, що перед пресконференцією отримала інформацію від голови Державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації про те, що витік даних наразі не підтверджується.
Вчора, 19 грудня, хакери атакували державні реєстри України, внаслідок чого була призупинена робота Єдиних і державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.
Як розповіла Стефанішина, за атакою стоять російські хакери, а час першочергового відновлення реєстрів складатиме орієнтовно до двох тижнів. У тому ж числі вона розповіла, що усі дані, які перебували в реєстрах, збережені й будуть відновлені.
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