Кибератака на госреестры: в СБУ проверяют, произошла ли утечка данных

"Опровергать, что утечка данных произошла, я не могу, сейчас ведется соответствующее киберисследование. И после получения данных мы предоставим всю надлежащую информацию", - заявил он.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина, в свою очередь, добавила, что перед пресс-конференцией получила информацию от главы Государственной службы специальной связи и защиты информации о том, что утечка данных пока не подтверждается.

Хакерская атака на государственные реестры

Вчера, 19 декабря, хакеры атаковали государственные реестры Украины, в результате чего была приостановлена работа Единых и государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.

Как рассказала Стефанишина, за атакой стоят российские хакеры, а время первоочередного восстановления реестров будет составлять ориентировочно до двух недель. В том же числе она рассказала, что все данные, которые находились в реестрах, сохранены и будут восстановлены.