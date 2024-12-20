ua en ru
Пт, 20 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Кибератака на госреестры: в СБУ проверяют, произошла ли утечка данных

Пятница 20 декабря 2024 12:17
UA EN RU
Кибератака на госреестры: в СБУ проверяют, произошла ли утечка данных Фото: Владимир Карастелев, временно исполняющий обязанности руководителя Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (скриншот)
Автор: Сергей Пышкин, Роман Кот

Сейчас проводится проверка возможности утечки данных в результате масштабной кибератаки на государственные реестры.

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности руководителя Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Владимир Карастелев во время пресс-конференции в Министерстве юстиции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Опровергать, что утечка данных произошла, я не могу, сейчас ведется соответствующее киберисследование. И после получения данных мы предоставим всю надлежащую информацию", - заявил он.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина, в свою очередь, добавила, что перед пресс-конференцией получила информацию от главы Государственной службы специальной связи и защиты информации о том, что утечка данных пока не подтверждается.

Хакерская атака на государственные реестры

Вчера, 19 декабря, хакеры атаковали государственные реестры Украины, в результате чего была приостановлена работа Единых и государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.

Как рассказала Стефанишина, за атакой стоят российские хакеры, а время первоочередного восстановления реестров будет составлять ориентировочно до двух недель. В том же числе она рассказала, что все данные, которые находились в реестрах, сохранены и будут восстановлены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Война в Украине
NEWS
Ракетный удар по Киеву: названы последствия атаки
Ракетный удар по Киеву: названы последствия атаки
DAILY
Не OnlyFans единым: как Налоговая узнает о зарубежных доходах украинцев
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Не OnlyFans единым: как Налоговая узнает о зарубежных доходах украинцев