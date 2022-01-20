Киберагрессия - один из главных инструментов РФ по дестабилизации Украины, - Данилов

"Для России сегодня внутренняя дестабилизация нашей страны - вопрос номер один, и киберагрессия здесь является одним из ключевых инструментов", - сказал Данилов, открывая заседание Национального координационного центра кибербезопасности.

Секретарь СНБО подчеркнул, что главная задача - предотвратить кибератаки. Для этого, по его словам, важна слаженная совместная работа всех государственных структур.

В ходе заседания были представлены доклады главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрия Щиголя, заместителя главы Службы безопасности Украины Владимира Горбенко и первого заместителя главы Национальной полиции Михаила Кузнецова о результатах локализации кибератак 14 января 2022 года на государственные сайты.

Также были заслушаны предложения по совершенствованию защиты сайтов госструктур от кибератак. Подробности в аппарате СНБО не раскрыли.