Kia отзывает более 200 тыс. автомобилей в США из-за проблем с тормозами

Южнокорейская компания Kia Motors отзывает тысячи автомобилей в Соединенных Штатах Америки (США) из-за недостаточной безопасности компьютерного модуля, который контролирует антиблокировочную систему тормозов. Об этом сообщает издание KRMG.

Как сообщается, отзыву подлежат около 229 тыс. минивэнов Sedona модельного ряда 2006-2010 гг., а также внедорожники Sorento, выпущенные в 2007-2009 гг.

Отмечается, что попадание жидкости в компьютерный модуль, контролирующий ABS, может привести к короткому замыканию и, возможно, пожару.

"Причем возгорание может произойти даже в то время, когда двигатель автомобиля выключен", - отмечают в компании.

Отзыве автомобилей для решения проблемы безопасности начнется 10 апреля.

Напомним, ранее Европейская комиссия заподозрила немецкие автоконцерны BMW, Volkswagen и Daimler в нарушении антимонопольного законодательства. В ЕК считают, что компании вступили в сговор, чтобы ограничить конкуренцию в разработке технологий по очистке выбросов бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.