Які зміни відбудуться з 1 серпня щодо виплат для ВПО, - роз’яснення Мінсоцполітики

З 1 серпня автоматично продовжено виплати ще на шість місяців для внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу зараз та проживають в Україні. Проте з 1 вересня допомога продовжується тільки для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки.

Завдяки постанові внутрішньо переміщені особи, у яких народилися діти після переміщення, зможуть також отримувати виплати. Це врегулює проблему, що виникала з отриманням допомоги на дітей, які народились у вимушених переселенців після переїзду.

Окрім того, відтепер особа зможе дистанційно відмовитися від статусу внутрішньо переміщеної особи без особистого звернення до органів соціального захисту населення.

Міністерство соціальної політики звертає увагу, що нові критерії для отримання допомоги не впливають на отриману допомогу до 1 серпня 2023 року.

Для внутрішньо переміщених осіб, які вперше звернуться за отриманням допомоги після цієї дати, виплати призначаються на сім’ю терміном на шість місяців та будуть виплачуватися щомісячно одному із членів родини з розрахунку на кожного:

для осіб з інвалідністю та дітей - 3 тис. грн;

для інших осіб - 2 тис. грн.

Для таких родин допомога може бути призначена сім’ї ще на один шестимісячний період, якщо в родині є:

діти з інвалідністю;

люди, які доглядають за особою з інвалідністю;

люди пенсійного віку;

які мають трьох і більше дітей віком до 18 років;

неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника;

якщо сукупний дохід на одного члена сім’ї не перевищує 4 прожиткових мінімумів.

Для продовження виплат ніяких додаткових дій вчиняти не потрібно, виплати продовжуватимуться автоматично.

Зміни, що відбудуться з 1 вересня

Окрім того, за рішенням Уряду, із 1 вересня допомога продовжується для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки, проте не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

Тобто з 1 вересня 2023 року виплату буде припинено тим ВПО, які від моменту ухвалення даної постанови:

придбали новий транспортний засіб (із року випуску якого минуло менше ніж 5 років), окрім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;

придбали на суму більш як 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру, будинок (окрім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти в загальній сумі понад 100 тисяч гривень;

придбали іноземну валюту (окрім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних чи освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму більш як 100 тисяч гривень;

мають у власності житло, що розташоване на інших територіях, ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї.

Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде ухвалене рішення про припинення допомоги, громадянина про це буде повідомлено.

У разі незгоди він може оскаржити таке рішення органу соціального захисту або, можливо, надати документи, що підтверджують це, та продовжувати отримувати виплати.

Водночас за рішенням уряду виплати не продовжуватимуться особам, які:

перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджуються документально;

повернулися до покинутого місця проживання.

Окрім того, виплати не продовжуватимуться особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.

Допомога не призначатиметься, якщо протягом трьох місяців перед зверненням член родини здійснив суттєві витрати чи оплатив послуги на суму від 100 тисяч гривень одним платежем.

Нагадаємо, в Україні за кошти ЄС планують будівництво квартир для переселенців у багатьох регіонах. Зокрема, нове житло готують для переселенців у 10 містах: Чернівцях, Чорткові, Івано-Франківську, Хмельницькому, Ківерцях, Ковелі, Луцьку, Рівному, Золочеві та Звягелі.

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