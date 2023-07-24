Які зміни відбудуться з 1 серпня щодо виплат для ВПО, - роз’яснення Мінсоцполітики

З 1 серпня відбудуться зміни в порядку призначення виплат для ВПО. Для внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу в Україн буде автоматично продовжено виплати ще на шість місяців
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
З 1 серпня автоматично продовжено виплати ще на шість місяців для внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу зараз та проживають в Україні. Проте з 1 вересня допомога продовжується тільки для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки.
Завдяки постанові внутрішньо переміщені особи, у яких народилися діти після переміщення, зможуть також отримувати виплати. Це врегулює проблему, що виникала з отриманням допомоги на дітей, які народились у вимушених переселенців після переїзду.
Окрім того, відтепер особа зможе дистанційно відмовитися від статусу внутрішньо переміщеної особи без особистого звернення до органів соціального захисту населення.
Міністерство соціальної політики звертає увагу, що нові критерії для отримання допомоги не впливають на отриману допомогу до 1 серпня 2023 року.
Для внутрішньо переміщених осіб, які вперше звернуться за отриманням допомоги після цієї дати, виплати призначаються на сім’ю терміном на шість місяців та будуть виплачуватися щомісячно одному із членів родини з розрахунку на кожного:
Для таких родин допомога може бути призначена сім’ї ще на один шестимісячний період, якщо в родині є:
Для продовження виплат ніяких додаткових дій вчиняти не потрібно, виплати продовжуватимуться автоматично.
Окрім того, за рішенням Уряду, із 1 вересня допомога продовжується для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки, проте не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.
Тобто з 1 вересня 2023 року виплату буде припинено тим ВПО, які від моменту ухвалення даної постанови:
Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде ухвалене рішення про припинення допомоги, громадянина про це буде повідомлено.
У разі незгоди він може оскаржити таке рішення органу соціального захисту або, можливо, надати документи, що підтверджують це, та продовжувати отримувати виплати.
Водночас за рішенням уряду виплати не продовжуватимуться особам, які:
Окрім того, виплати не продовжуватимуться особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.
Допомога не призначатиметься, якщо протягом трьох місяців перед зверненням член родини здійснив суттєві витрати чи оплатив послуги на суму від 100 тисяч гривень одним платежем.
Нагадаємо, в Україні за кошти ЄС планують будівництво квартир для переселенців у багатьох регіонах. Зокрема, нове житло готують для переселенців у 10 містах: Чернівцях, Чорткові, Івано-Франківську, Хмельницькому, Ківерцях, Ковелі, Луцьку, Рівному, Золочеві та Звягелі.
Ми також писали, як реконструюють житло для переселенців на Тернопільщині.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.