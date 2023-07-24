Какие изменения произойдут с 1 августа относительно выплат для ВПЛ, - разъяснение Минсоцполитики

С 1 августа произойдут изменения в порядке назначения выплат для ВПЛ. Для внутренне перемещенных лиц, получающих помощь в Украин будет автоматически продлены выплаты еще на шесть месяцев
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
С 1 августа автоматически продлены выплаты еще на шесть месяцев для внутренне перемещенных лиц, получающих помощь сейчас и проживающих в Украине. Однако с 1 сентября помощь продолжается только для тех граждан, чье имущественное положение нуждается в такой поддержке.
Благодаря постановлению внутренне перемещенные лица, у которых родились дети после перемещения, смогут получать выплаты. Это урегулирует проблему, возникающую с получением помощи на детей, родившихся у вынужденных переселенцев после переезда.
Кроме того, теперь лицо сможет дистанционно отказаться от статуса внутренне перемещенного лица без личного обращения в органы социальной защиты населения.
Министерство социальной политики обращает внимание на то, что новые критерии для получения помощи не влияют на полученную помощь до 1 августа 2023 года.
Для внутренне перемещенных лиц, впервые обратящихся за получением помощи после этой даты, выплаты назначаются на семью сроком на шесть месяцев и будут выплачиваться ежемесячно одному из членов семьи в расчете на каждого:
Для таких семей помощь может быть назначена семье еще на один шестимесячный период, если в семье есть:
Для продолжения выплат никаких дополнительных действий не следует совершать, выплаты будут продолжаться автоматически.
Кроме того, по решению Правительства, с 1 сентября помощь продлевается для тех граждан, чье имущественное положение нуждается в такой поддержке, однако не продолжается для граждан, чье имущественное состояние позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства.
То есть с 1 сентября 2023 года выплата будет прекращена тем ВПЛ, которые с момента принятия данного постановления:
Если по результатам проверки получателей через государственные реестры будет принято решение о прекращении помощи, гражданин будет об этом уведомлен.
В случае несогласия он может обжаловать такое решение органа социальной защиты или, возможно, предоставить подтверждающие это документы и продолжать получать выплаты.
В то же время, по решению правительства выплаты не будут продолжаться лицам, которые:
Кроме того, выплаты не будут продолжаться лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы или осужденных за коллаборационизм.
Помощь не будет назначаться, если в течение трех месяцев до обращения член семьи осуществил существенные расходы или оплатил услуги на сумму от 100 тысяч гривен одним платежом.
Напомним, в Украине на средства ЕС планируют строительство квартир для переселенцев во многих регионах. В частности, новое жилье готовят для переселенцев в 10 городах: Черновцах, Черткове, Ивано-Франковске, Хмельницком, Киверцах, Ковеле, Луцке, Ровно, Золочеве и Звягеле.
Мы также писали, как реконструируют жилье для переселенцев в Тернопольской области.
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