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У 10 містах України готують нове житло для переселенців: коли заселятимуть людей

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П'ятниця 14 липня 2023 10:21
У 10 містах України готують нове житло для переселенців: коли заселятимуть людей Фото: Будівельні роботи (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Україні у 10 містах готують нове житло для внутрішньо переміщених осіб за кошти ЄС. Планується, що будівельні роботи завершаться до кінця року.

Нова програма реалізується у західних та центральних регіонах України – там реконструюють муніципальні приміщення, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Представництво Європейського Союзу в Україні.

На ремонт та реконструкцію приміщень ЄС виділив загалом 19,4 млн євро. На кожен проект виділяється 1,5-2,5 млн євро.

Нове житло готують для переселенців у 10 містах: Чернівцях, Чорткові, Івано-Франківську, Хмельницькому, Ківерцях, Ковелі, Луцьку, Рівному, Золочеві та Звягелі.

Квартири та доступ до основних муніципальних послуг отримають 1800 внутрішньо переміщених осіб.

У більшості громад вже тривають будівельні роботи. Реконструкцію та переобладнання приміщень під житло роблять у гуртожитках, закладах охорони здоров’я, адміністративних будівлях, школах та дитячих садках.

У 10 містах України готують нове житло для переселенців: коли заселятимуть людейФото: Приміщення переобладнують під квартири (gettyimages.com)

За проектом передбачені ремонтні роботи, теплоізоляція, встановлення обладнання для опалення, електро- та водопостачання, заміна вікон та дверей, облаштування зон відпочинку надворі.

Очікується, що ремонт перших житлових об’єктів закінчать восени, а всі 10 будівель будуть готові до кінця 2023 року. У відремонтованих будинках підвищать енергоефективність на 30%, у нових – на 10% більше від норм за місцевим законодавством.

Нагадаємо, ми писали, як реконструюють житло для переселенців на Тернопільщині.

Також раніше повідомлялося, у яких ще містах на заході України збудують житло для переселенців.

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