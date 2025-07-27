Які зарплати у науковців в Україні та як їх збільшити: відповідь МОН

Скільки заробляють українські вчені

Середня зарплата українського науковця зарах становить близько 12-15 тисяч гривень, каже РБК-Україна Денис Курбатов.

Втім, за його словами, багато залежить від того, чи залучений науковий або науково-дослідницький проект у певні проекти від бізнесу або від держави і чи виконують вони державне замовлення, яке потрібно зараз.

"Є різні ситуації, різні лабораторії, інститути, де багато міжнародних грантів, проєктів з бізнесом. Там рівень зарплат може бути суттєво вищий", – додає заступник міністра.

Він наводить приклад: сам заступник міністра раніше працював в Сумському державному університеті, де очолював науково-дослідну частину і завданням був пошук коштів на розробки вчених. І були такі місяці, що зарплата наукового співробітника інколи могла становити і мільйон гривень.

"Звісно, це не щомісяця і, звісно, не у всіх, але були такі випадки в рамках виконання великих проектів на замовлення бізнесу. Це була інженерія, розробка насосного, компресорного обладнання тощо. Це айті, програмне забезпечення для оборонки, для експорту. Було багато міжнародних проектів типу "Горизонт Європа". Там теж нормальні зарплати і фінансування. Але середня зарплата – низька. І треба її точно збільшувати, чим ми й намагаємося займатися", – підкреслює він.

Як змінять модель фінансування науки в Україні

Зараз стоїть здача – змінити модель фінансування, дати більше можливостей спроможним інституціям.

"Бо, за світовим досвідом, саме потужні великі інституції дають більше можливостей вченим і залучають для них більше коштів", – каже заступник міністра.

Трансформація науки наразі рухається в декількох напрямах. Основний – це зміна моделі фінансування наукових установ.

Зараз в Україні проходить атестація 500 наукових і науково-дослідницьких інституцій за 37 критеріями. Оцінюють, як наука впливає на нашу економіку, на обороноздатність, на розвиток країни. Чи багато молоді залучено у проекти, які публікації виходять у вчених.

Результатом атестації закладів має стати нова формула фінансування.

"Більш спроможні заклади отримають більше можливостей. Робимо все, щоб ці гроші дійшли до кожного відділу, до кожної лабораторії і до кожного науковця. Гроші підуть і на обладнання, на розвиток установи. Бо проблем вистачає: від комуналки до розбитих від вибухів вікон", – зазначає Денис Курбатов.

Вже цього року МОН разом з Міністерством фінансів заклали бюджет додаткові 155 мільйонів гривень на фінансування першого етапу – запровадження формульного фінансування кращих НДІ аграрного і суспільного напрямів.

Крім них, атестацію зараз проходять такі напрями: природничий, технічний, біомедичний, гуманітарний і безпековий.