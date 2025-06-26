Які втрати армії РФ на фронті: Генштаб ЗСУ назвав нові цифри

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що армія РФ йде на новий рекорд за втратами на фронті.

Раніше російські опозиційні ЗМІ порахували, що у 2024 році Росія захопила 4 168 квадратних кілометрів, а кожен захоплений кілометр "коштував" життя 27 російських солдатів, без урахування поранених.

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