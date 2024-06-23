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Какие выплаты предусмотрены раненым защитникам: объяснение Минобороны

Украина , Воскресенье 23 июня 2024 18:45
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Какие выплаты предусмотрены раненым защитникам: объяснение Минобороны Фото: в Минобороны рассказали, какие выплаты предусмотрены раненым защитникам (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Раненым украинским защитникам предусмотрены выплаты во время, когда они находятся на лечении. Такие выплаты продолжаются в основном в течение четырех месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Департамента социального обеспечения Минобороны Украины.

Согласно законодательству, военнослужащим выплачивается денежное довольствие по последним занимаемым должностям за период освобождения от исполнения служебных обязанностей в связи с болезнью и пребыванием на лечении в больничных учреждениях и в отпуске для лечения в связи с болезнью. Но не больше четырех месяцев со дня убытия из воинской части.

Денежное довольствие после четырех месяцев непрерывного пребывания на лечении выплачивается на основании заключения больничного учреждения, решения командира воинской части.

Также военнослужащим, которые в связи с ранением (контузией, травмой, увечьем), находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения (в том числе зарубежных) - со дня получения такого ранения, включая время перемещения в больничное учреждение, или находятся в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению ВВК, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.

Раненому военнослужащему осуществляется выплата денежного довольствия, в том числе дополнительного вознаграждения, воинской частью.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие есть выплаты для военных и от чего зависит их сумма.

Также отметим, что Министерство обороны утвердило порядок доплат в размере 70 тысяч гривен для военных за пребывание в течение 30 дней на фронте.

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